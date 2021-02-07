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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

«الكاثوليكية» تحتفل بذكرى عيد الطوباوي البابا بيوس التاسع

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:22 م
البابا بيوس التاسع
البابا بيوس التاسع
جرجس صفوت
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احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأحد، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد الطوباوي البابا بيوس التاسع.

قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولد يوم 13 مايو عام 1792م فى مقاطعة انكونا الإيطالية، تم تعميده فى نفس يوم ولادته فى كاتدرائية المدينة، وبدأ دراسته الكلاسيكية فى كلية النبلاء الشهيرة بمدينة فولتيرا، وتوقف عن الدراسة بسبب إصابته بنوبات صرع مفاجئة ومتكررة، الناجمة عن سقوطه في بحيرة وهو صغير.

وأضاف:"فى العاشر من شهر إبريل سيم كاهنًا من قبل الكاردينال فابريزو أسقف سينيغاليا، وكرس حياته لخدمة الفقراء والمرضى ورعاية المسنين والمهاجرين. وفى يوم 24 إبريل عام 1827م عينه البابا لاون الثانى عشر ليكون رئيس اساقفة سبوليتو، وأصبح كاردينال يوم 14 ديسمبر عام 1840م. وكان يجول ليصنع خيرًا على مثاله معلمه يسوع، وبعد وفاة البابا غريغوريوس السادس عشر تم إختياره ليصبح البابا، واختار اسم بيوس التاسع، وكان عمره 54 عامًا. خدم الكنيسة الجامعة على كرسي القديس بطرس من عام 1846م حتى عام 1878م. كان عليه تحمل أعباء كثيرة منها الثورة التى قامت ضد الكنيسة والتى أضطرته إلى ترك مدينة روما".

واختتم:"اهتم بالدفاع عن الإيمان القويم ضد البدع التي انتشرت فى عصره، فعقد المجمع الفاتيكاني الأول وهو المجمع الذي أعلن عصمة أسقف روما من الخطأ فى تعليمه عن الإيمان والأخلاق. كما أعلن عقيدة الحبل بلا دنس بوالدة الإله مريم العذراء. بالاضافة إلى ذلك اهتم بالجانب الإرسالي فدعم البعثات التبشيرية فى إفريقيا وآسيا. كان أحد أعظم الباباوات، دامت مدة حبريته اثنين وثلاثين عامًا. رحل يوم 7 فبراير عام 1878م، أعلنه البابا القديس يوحنا بولس الثاني طوباوي يوم 13 سبتمبر عام 2000".

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