1134 إصابة بكورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1026 حالة شفاء، و9 حالات وفاة، خلال ال24 الماضية، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".وأشارت "الصحة العراقية" إلى أن إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الفيروس بلغ 627 ألفا و416 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الكلي حتى الآن 13111 حالة.