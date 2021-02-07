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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«هجمة مرتدة».. ثاني عمل رمضاني جاهز للعرض

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:17 م
مسلسل هجمة مرتدة
مسلسل "هجمة مرتدة"
أمير محمد خالد
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يواصل أبطال مسلسل "هجمة مرتدة" تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل في أحد مواقع التصوير الخاصة بالعمل، ومن المقرر أن ينتهي صناع العمل من تصويره خلال أيام على أن يتبقى للعمل عمليات المونتاج والمكساج للحلقات الأخيرة ليكون جاهز للعرض الرمضاني.

والمسلسل يقوم ببطولتة الفنانين أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وصلاح عبدالله وماجدة زكي وأحمد فؤاد سليم وتأليف باهر دويدار، ويتولي مهمة إخراجه أحمد علاء الديب، ويعد هذا العمل الثاني الذي يكون جاهز للعرض الرمضاني بعد مسلسل "القاهرة كابول" والعملين تم تأجيلهم من موسم رمضان الماضي بعد انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن موسم رمضان المقبل سيشهد منافسة كبيرة نظرًا لتعاون عدد كبير من النجوم في أعمال ثنائية، حيث يشارك النجمين أمير كرارة وأحمد السقا في بطولة مسلسل "نسل الأغراب"، كما يقوم كل من كريم عبدالعزيز وأحمد مكي بتقديم بطولة مسلسل "الاختيار 2".

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