محافظ البحيرة يتفقد مبادرة تجميل شوارع قرية سرنباى بالمحمودية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية الجهود التى تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بدور المجلس الوطني للشباب في العمل على تنمية العديد من القطاعات وخاصة من خلال مبادرة "هنجملها"، ومبادرة "مجلس إدارة الشارع"، برعاية ودعم رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بهدف نشر الوعي لدى النشء والشباب والعمل على الحفاظ على البيئة بالشوارع وتطويرها ورفع كفاءتها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وبيئيا وصحيا، مؤكدًا أهمية دور المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدنى كشريك أساسى وفاعل مع كافة جهود المحافظة والأجهزة التنفيذية للعمل على تنمية وتطوير الشوارع والميادين.جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها اللواء محافظ البحيرة اليوم بقرية سرنباى بالمحمودية لمتابعة المشاركة الإيجابية لأهالي قرية سرنباى ومبادرة تجميل شوارع القرية بالإنترلوك، بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، والدكتور وائل الطناحى أمين المجلس الوطني للشباب ومسئول مبادرة تطوير الشوارع، حيث تتم أعمال تجميل الشوارع وتركيب الإنترلوك بمسافة تقدر بـ ٨٠٠ م من الشوارع الفرعية بالقرية.وأشاد آمنة بالروح الوطنية والوعى البيئى لدى المواطنين وجهود أبناء الوطن المخلصين للعمل على تنمية البيئة والمجتمع المحلى وحث الشباب للمشاركة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم للقرية والوقوف على جميع الاحتياجات بها وتذليل جميع الصعاب لتحقق المبادرة كافة أهدافها، كما أنه جارى إدراج معظم الشوارع الرئيسية بها بخطة الرصف لهذا العام، بالإضافة إلى قيام المحافظة بتحمل نصف قيمة أعمال تركيب الإنترلوك بباقى شوارع القرية وكذا تقديم ١٠٠ ألف جنيه دعم إضافى للقرية.كما أشاد محافظة البحيرة بدور مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية في دعم الجهود التنموية التي تتم في شتى القطاعات والمجالات، مشيرًا إلى أن البحيرة من المحافظات الرائدة فى تلك المجالات وأن أهلها لديهم من الحس الوطنى والعمل المجتمعى الكثير وهو ما ظهر جليا فى أعمال تطوير وتنمية قرية واقد بكوم حمادة، وجارى تنفيذ نفس تلك الأعمال بحى الزهور بأبو حمص وحى زهراء كفر الدوار، داعيا جميع القرى والمناطق للمشاركة فى تلك المبادرات.وأكد رئيس المجلس القومي للشباب على أهمية مبادرة هنجملها، والتي تم تنفيذها بالعديد من الشوارع على مستوى الجمهورية بالتنسيق وبدعم وزارة التنمية المحلية وإشراف رئاسة مجلس الوزراء بهدف تنمية ورفع كفاءة تلك الشوارع وتجميلها وتوعية النشء والشباب بأهمية النظافة كسلوك حضاري يجب اتباعه والحفاظ عليه.