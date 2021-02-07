برلماني يواجه وزير الاتصالات بضعف شبكات الاتصال وسرعة الإنترنت

وجّه النائب مجدي ملك، الشكر لوزير الاتصالات بعد الاستماع إلى بيان وزارته، موضحا أنه بالرغم من ذلك فإن هناك العديد من التحديات والمشاكل التي ما زالت تحتاج للعمل، خاصة ضعف شبكات الاتصال في بعض المناطق، وضعف سرعة الإنترنت خاصة للطلبة.وأوضح ملك، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه خلال جولاتنا الانتخابية كانت هذه المشاكل تتصدر شكاوى المواطنين.وأضاف أن هناك مشكلة أيضا بماكينات الصرف، فالكثير منها متهالك تماما، وترهق المواطن في الاستخدام، أيضا مشكلة حرق الراوتر بمكاتب البريد، والتي تعطل مصالح المواطنين.وطلب النائب من الوزير زيادة عدد مكاتب البريد بمحافظة المنيا، إذ لا تتناسب مع أعداد المواطنين بالمحافظة.واختتم ملك حديثه بالقول: "ياريت ننفذ هذه الطلبات، خاصة إننا خدام عند المواطنين، ويجب تنفيذ طلباتهم".