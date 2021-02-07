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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المقاولين» تطرح مناقصة لتنفيذ سوق للباعة الجائلين بـ6أكتوبر

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:14 م
الاتحاد المصري لمقاولي
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
علا العلاف
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يطرح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مناقصة لشركات المقاولات المتخصصة فى أعمال المباني لتنفيذ أعمال سوق للباعة الجائلين بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 499 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض المالى والآخر للعرض الفني باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأضاف، أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 300 ألف جنيه يستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي، على أن تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الإثنين 1 مارس المقبل، وفئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الرابعة أعمال المباني متكامل، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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