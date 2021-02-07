الصومال تؤكد أهمية عمل القادة الأفارقة على حفظ السلام ومنع النزاعات

أكد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو أهمية عمل قادة قارة أفريقيا سويًا على خطة لحفظ السلام ومنع النزاعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للقارة، ومكافحة الإرهاب والفقر.جاء ذلك خلال تهنئة فرماجو لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه؛ بمناسبة إعادة انتخابه للمنصب، وكذلك انتخاب مونيك نسانزاباجانوا، لمنصب نائبة رئيس مفوضية الاتحاد، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية.وأشار فرماجو إلى أن حكومته ستواصل تعزيز دورها في توطيد السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في القرن الأفريقي، وعلاقات التعاون القائمة على التعاون وحسن الجوار، مشيدا برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه لدوره في جهود القضاء على الفقر والتطرف باعتباره عقبة أمام تنمية شعوب إفريقيا.وانتخب القادة الأفارقة، التشادي موسى فقيه لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، لولاية ثانية مدتها 4 سنوات خلال قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ 34 والتي انطلقت افتراضيا، أمس في العاصمة أديس أبابا.