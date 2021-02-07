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السفير الأمريكي لدى ليبيا يحث على تشكيل «حكومة تكنوقراط»

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:13 م
ريتشارد نورلاند
ريتشارد نورلاند
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حث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رئيس الوزراء المنتخب عبدالحميد الدبيبة على تشكيل فريق حكومي من الـ"تكنوقراط" يمكنه أن يحظى بثقة مجلس النواب، وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم الأحد، أن نورلاند تحدث مع رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد الدبيبة لتهنئته على نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ودعا السفير الأمريكي إلى البدء في العمل على تلبية الاحتياجات الملحة لليبيين في جميع أنحاء البلاد التي تتعلق بقضايا ملحّة مثل الكهرباء، والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، والتحضير للانتخابات في ديسمبر.

وأعرب السفير الأمريكي عن أمنياته بنجاح السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة خلال هذه الفترة الانتقالية المحورية.. مؤكدا استعداد بلاده لمساعدة ليبيا في سعيها لتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر وديمقراطي.

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