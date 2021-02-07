قرار من النيابة بشأن المقبوض عليهم في «خناقة الجيرة» بالقناطر

أمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر الخيرية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل 6 أشخاص من بينهم 4 سيدات بعد إقرارهم بالتصالح فيما بينهم، إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة وإصابتهم جميعا بإصابات طفيفة.تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز.وتبين أن المشاجرة بين طرفين بسب خلافات بينهما، وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص من بينهم 4 سيدات بإصابات طفيفة؟تحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.