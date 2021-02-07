برلماني لوزير الاتصالات: متى تنتهي كلمة السيستم واقع بالمصالح الحكومية؟

انتقد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، استمرار وجود عدد من المشكلات المتعلقة بميكنة الخدمات في المصالح الحكومية، معلقا: "للأسف يضطر المواطنين للذهاب أكثر من مرة للمصالح الحكومية بسبب تعطل السيستم، متى تنتهى عبارة السيستم واقع؟".جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، معقبا على بيان وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، بشأن أداء وزارته.وأضاف قرقر: "لا يجوز استمرار ذلك الأمر الذى يتسبب في ضياع وقت وجهد المواطنين، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أمرا ضروريا في مختلف القطاعات، ويتطلب الاهتمام به في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي".وتابع وكيل لجنة النقل بالبرلمان: "للأسف رغم الإعلان عن تغيير الشبكات بنظام الفايبر، إلا أن مشكلات ضعف الإنترنت ما زالت موجودة، بالإضافة إلى ارتفاع مقابل الخدمة، حيث أصبحت أقل باقة بقيمة 140 جنيه، تنتهي قبل نهاية الشهر، ما يضع عبئا على كاهل الأسرة المصرية، الإنترنت لم يعد رفاهية، وإنما أصبح أمرا أساسيا في كل بيت مصري، خاصة في ظل نظام التعليم عن بعد"، واستشهد بدائرته التي تضم مراكز بلقاس والستاموني وجمصة بالدقهلية، موضحا أن بها مجالس قروية لا يوجد بها إنترنت.وطالب قرقر، بضرورة حل مشكلات ضعف الخدمة، والعمل على تقويتها وتخفيض قيمة الباقة الشهرية.