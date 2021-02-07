«المصرية اللبنانية» تناقش صناعة الكفاءات وتأهيل الشباب للمستقبل غدا

تعقد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، غدًا الإثنين، 8 فبراير، حول "صناعة الكفاءات وتأهيل الشباب للمستقبل" بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.الاجتماع يأتي تماشيًا مع خطط الدولة في الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة يبقى محور تأهيل الشباب لإعداد جيل جديد من الكفاءات والخبرات الإدارية من أهم الأسس لمواصلة البناء والتعمير والتقدم الاقتصادي وهو الدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، التي تعد حاضنة لتنمية الإنسان وإعداد جيل جديد ومؤثر في المجتمع وفقا لأعلى المعايير الدولية في مختلف التخصصات الإدارية.يحضر الاجتماع المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.