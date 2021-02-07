بعد قرار الهدم.. قصة عقار كرموز المائل (فيديو)

عقار جديد ينضم إلى مسلسل العقارات المخالقة بمحافظة الإسكندرية، والتي أنشأت بدون ترخيص، مما ينتج عنه ميل العقارات، وهو ما شهدته منطقة كوم الشقافة بكرموز غرب الإسكندرية، حيث ميل العقار رقم 36 شارع أبو الحسن، والمكون من دور وأرضي و9 أدوار علوية ليصدر له قرار هدم فوري بسبب الميل الزائد الذي يهدد حياة المواطنين مع إخلاء 5 عقارات محيطة به.وتوجهت «الدستور» لموقع العقار بمنطقة كوم الشقافة، حيث بدأ الهدم الفعلي للعقار المائل.وقالت نادية رمضان أحد السكان المتضررين، بالعقار المائل، إنها تقطن في العقار منذ عام 2012، قائلة «دفعت كل اللي معايا بعد ما انفصلت عشان أجيب شقة أسكن فيها مع بناتي»، مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذهم من التشريد.وأضافت ل«الدستور» أنه "منذ شهرين بدأ العقار في الميل قليلًا، وتم إجراء كشف على الصرف الصحي، وتم تغيير الصرف الصحي الخاص بالعمارة، ولكن لم يتوقف الميل، بل أثر على عقار قديم مجاور أدى لهدمه، لنفاجئ بميل العقار إلى الأمام بصورة كبيرة، وبعد تقديم بلاغ تم حضور الجهات المسؤولة بالمحافظة ليتخذوا قرار بالهدم الفوري".وأشارت إلى أن" السكان منذ ما يقرب من 6 أشهر وهم يسمعون أصوات حفر وهدم، ولكن لم نعلم من أين، ولكن الأصوات كانت في المربع السكني الخاص بهم، ولم يتم التأكد من ذلك الأمر هل هو السبب في ميل العمارة أم لا".وقال جمال إبراهيم طه، أحد سكان العقار المجاورة التي تم إخلائها، إن العقار بدأ في الميل منذ قرابة ثلاثة أشهر، وبدأ في الميل على العقار المجاور له، وبعد سقوط العقار منذ أكثر من 3 أسابيع، بدأت الانفصال عن العقار المجاور لها من الجانب الآخر.وأوضح أنه" عقب تغيير الصرف الصحي للعقار، فوجأنا بوجود رشح مياه بالشارع، مما استدعى وجود الأجهزة المعنية، والتي اتخذت قرار فوري بالهدم وإخلاء العقارات المحيطة".واستكمل صبري سعد عبد الحميد، الحديث، أنه يقطن بالعقار المجاور الذي انهار بسبب ميل هذا العقار منذ 3 أسابيع، والذي كان يقيم معه والده المسن صاحب ال88 عامًا، ومنذ انهيار العقار وهو يفترش الشارع، ويسعى على الأوراق لكي يتوفر له سكن بديل، لإيوائه هو ووالده المسن.وأضاف أنه تحدث مع سكان العقار، عن الميل الظاهر في العمارة والتي كان السبب في هدم منزله، وبدأ السكان بالفعل البحث عن ما يتم اتخاذه، حيث توجهوا للحي للكشف عن العمارة وتم تغيير ماسورة الصرف الصحي، ولكنلم يتوقف الميل بل ازداد يومًا بعد يوم.وتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل بموقع العقار المائل الكائن في ٣٦ شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب، لمتابعة تباعات الموقف على أرض الواقع، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة. وذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية.ومن جانبه كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين.وأوضح المحافظ أن العقار مخالف تم بناءه بدون رخصة منذ ٢٠٠٩ وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، وهو مأهول بالسكان يقطن به ٨ أسرة ومكون من دور أرضي و٩ أدوار علوية.وأكد المحافظ أنه عقب حدوث الميل بالعقار تم الإخلاء الفوري له، وكذلك تم إخلاء عدد ٥ عقارات بمحيط العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.وأضاف المحافظ أنه تم تكليف جميع المديريات المعنية من مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة واللازمة وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة، مشيرًا إلى أنه تم توفير مدرسة وتجهيزها بالأسرة والفرش والبطاطين وتقديم الوجبات لهم، وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال.وانتقلت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، يرافقها مديرة إدارة غرب الاجتماعية، وفريق الإغاثة بالادارة لموقع العقار.وتبين بالمعاينة أن العقار مال نتيجة سقوط المنزل المجاور له، ونتيجة تسرب مياه من مواسير داخل العقار حسب أقوال بعض السكان، وتم عمل إخلاء إدارى للسكان من الحي وقسم الشرطة دون المنقولات، وجاري المتابعة والتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لتقديم المساعدات اللازمة للأسر المتضررة.