«الأرصاد»: طقس الغد دافئ نهارًا.. والقاهرة 26 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الإثنين، دافئا نهارًا على كل الأنحاء، تسود فيه رياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.وبالنسبة للظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يتعرض غرب البلاد لرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر: فتكون حالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 26 14الإسكندرية 24 14وادى النطرون 24 14طنطا 26 14شبين الكوم 26 14دمنهور 24 13بلطيم 24 14مطروح 23 11السلوم 24 11سيوة 27 08بورسعيد 24 14دمياط 24 14الزقازيق 26 14المنصورة 26 14الإسماعيلية 26 12السويس 26 14العريش 24 13رفح 23 13رأس سدر 26 13نخل 24 10نويبع 26 17طابا 24 15كاترين 20 08الطور 26 13شرم الشيخ 26 16الغردقة 26 15مرسى علم 26 15الفيوم 27 10بنى سويف 27 09المنيا 27 09أسيوط 26 09سوهاج 28 10قنا 28 11الأقصر 29 12أسوان 29 12إدفو 28 11أبوسمبل 26 13الوادى الجديد 26 11شلاتين 26 19أبو رماد 25 18حلايب 25 19رأس حدربة 25 19