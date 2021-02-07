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مصر

مصر للطيران تسير 43 رحلة جوية بمطار القاهرة غدًا

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:24 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي غدًا الإثنين، 43 رحلة جوية بمعدل 28 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، بيروت، چوبا، بغداد، أكرا، لاجوس، لندن، باريس، إسطنبول، دبي، البحرين، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، أربيل، الخرطوم، و13 داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتي شحن جوى، تنقل جميعها أكثر من 3757 راكبا.

وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.

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