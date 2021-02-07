نائب محافظ القاهرة يتفقد مركز بريد أحمد بدوي ودير الراهبات

تفقد صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حي شبرا بالمرور نطاق الحى لمتابعة سير العمل ومكتب بريد أحمد بدوي وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والتأكيد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة.كما قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حي شبرا بالمرور بنطاق الحى لمتابعة سير العمل وتفقد أعمال اصلاح وإحلال وتجديد خط صرف صحي بشارع احمد بدوي بحي شبرا.وأكد نائب المحافظ خلال جولته على سرعة الانتهاء من الإصلاح وجارى المتابعة.وقام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حي شبرا بزيارة مبنى دير راهبات بشارع أرض الطويل بحي شبرا وذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.