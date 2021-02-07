28760 إجمالى إصابات كورونا فى السنغال

سجلت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، 271 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة ؛ وذلك بعد إجراء 2298 فحصا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة الرسمية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 28 ألفا و760 حالة، وحصيلة الوفيات 682 حالة وفاة.. في حين تماثلت 297 حالة للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 23559 متعافيا.