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وزيرة فرنسية: نعمل وفقا للجدول الزمنى لتطعيم كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:16 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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أكدت أنييس بانييه رانشر، وزيرة الدولة للاقتصاد في فرنسا أنه يتم العمل وفقا للجدول الزمني الذي قدمه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بشأن التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وقالت رانشر حسبما نقلت قناة "فرانس تي في إنفو" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، إنه "يتم إعطاء التطعيمات وتحديد المواعيد، أولا بأول عند تسليم لقاحات كورونا، كما يوجد طلب لمواعيد إضافية".

وأضافت أن التحدي الذي تواجهه الوزارة هو إنتاج المزيد من اللقاحات وبشكل أسرع بكثير للرد على الطلبات الكثيرة معلنة عن إعادة إطلاق دعوة لمشاريع بقيمة 300 مليون يورو لجعل من الممكن تصنيع المزيد من اللقاحات في فرنسا، وليس فقط لقاحات في أماكن أخرى، ولكن أيضا علاجات ضد الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد أعلنت، أمس السبت، عن تسجيل 191 وفاة و20 ألفا و586 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة فيما أوضحت، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 78 ألفا و794 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و317 ألفا و333 حالة.

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