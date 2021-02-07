رئيس مركز الداخلة يتفقد قرية الراشدة لمتابعة سير العمل

أجرى الدكتور نبيل حنفى، رئيس مركز ومدينة الداخلة، اليوم الأحد، جولة تفقدية بقرية الراشدة لمتابعة سير العمل، رافقه سيد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرى الراشدة.وتفقد "حنفي" أعمال القافلة الطبية المجانية التابعة لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، والتى تضم تخصصات (جراحة عامة، باطنة، جلدية، أطفال، نسا وتوليد، صدر، أسنان)، إلى جانب معمل تحليل الدم والمتوطنة وأشعة تلفزيونية وأشعة سينية وعيادة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (السكر والضغط ) وتثقيف صحى، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.كما تفقد حنفي الصوب الزراعية التابعة للوحدة المحلية لقرى الراشدة والتى تم توزيعها على شباب القرية، وكذلك الموقع المخصص للتخلص الآمن من مخلفات النخيل، وأيضا تم تفقد قاعة الاجتماعات بمقر الوحدة المحلية الجارى إنشائها حاليا.