4728 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

سجلت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأحد، 4 آلاف و728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات في البلاد إلى مليون و550 ألفا و255 حالة.وأضافت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، حسبما ذكر راديو بولندا، أنه تم تسجيل 93 حالة وفاة متأثرة بالفيروس، ليصل أعداد الوفيات إلى 39 ألفا و87 حالة، مشيرة إلى أن أعداد المتعافين من الفيروس وصل إلى مليون و307 آلاف و161 حالة.يذكر أن رئيس وزراء بولندا أعلن، يوم الجمعة الماضي، تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الفيروس، حيث سيتم إعادة فتح الفنادق وأماكن الترفيه وأماكن الرياضة المفتوحة، من بينها منحدرات التزلج في 12 من فبراير الجاري.