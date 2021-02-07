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حوادث

قرار جديد من المحكمة بشأن أحمد بسام زكى المتهم بـ«هتك عرض فتيات»

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:20 م
أحمد بسام زكي
أحمد بسام زكي
عادل عبد العال
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قررت الدائرة 8 المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا، وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا التحرش بعدد من الفتيات، لجلسة 10 فبراير لاستكمال المرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، عن أن المتهم أحمد بسام زكي طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، هتك عرض المجني عليها "ملك.ع"، التي لم تبلغ ثمانية عشر عاما، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم هتك عرض المجني عليها آلاء، التي لم تبلغ 18 عامًا، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار "سكنها" مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة "جنة.أ"، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه بأن لامس عورتها وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.

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