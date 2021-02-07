كمبوديا تتلقى أول دفعة من لقاح مضاد لكورونا من الصين

احتفلت كمبوديا بوصول أول دفعة تضم 600 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا من الصين، بمراسم أقيمت في مطار بنوم بنه الدولي اليوم الأحد.وفي حديثه في المراسم، وصف رئيس الوزراء، هون سين اللقاح بأنه جزء رئيسي من استراتيجية البلاد لمواجهة الجائحة.وشكر أيضا الحكومة الصينية على التبرع، الذي سيضم إجمالي مليون جرعة، كافية لتطعيم 500 ألف شخص.ومن بين الجرعات الـ600 ألف، التي وصلت اليوم الأحد، سيتم إعطاء نصف الجرعات، عبر وزارة الصحة والنصف الآخر من قبل وزارة الدفاع، طبقا لموقع "اجنس كامبوشيا برس" الإخباري الحكومي.وتهدف كمبوديا لتطعيم 80% من سكانها البالغ عددهم 15.5 مليون نسمة، وترغب في الحصول على 20 مليون جرعة على الأقل، وهي كمية كافية لتطعيم عشرة ملايين شخص.