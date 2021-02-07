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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء
مصر
الرئيس السيسى يهنئ الحاكم العام لجرينادا بذكرى يوم الاستقلال
الأحد 07/فبراير/2021 - 03:20 م
السيسي
ا ش ا
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الدكتورة سيسيل لاجروناد الحاكم العام لجرينادا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
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