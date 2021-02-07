الرئيس السيسى يهنئ الحاكم العام لجرينادا بذكرى يوم الاستقلال

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:20 م

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الدكتورة سيسيل لاجروناد الحاكم العام لجرينادا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

