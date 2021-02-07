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الذكرى الـ16 لدون جوسانى مؤسس أخوية الشراكة والتحرير

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:23 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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احتفل المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر بالقداس الإلهي، بالمطرانية اللاتينية، وذلك بمناسبة مرور الذكرى السنوية السادسة عشرة لدون جوساني، مؤسس أخوية الشراكة والتحرر.

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن دارت كلمة العظة حول شفيع هذه السنة، وهو القديس يوسف البتول، حارس العائلة المقدسة، وكيف أن الكتاب المقدس لم يذكر الكثير من أعماله، رغم أنها كانت غير محدودة ومهمة وملهمة لحياة يسوع الطفل.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من يقوم بالاهتمام بهذه الأخوية "أ. سعيد صابر"، كما أن المرشد الروحي لها، سيادة المطران كلاوديو لوراتي.

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