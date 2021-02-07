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عالم

النمسا: نسعى إلى إنتاج لقاحي كورونا الروسي والصيني محليًا

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:17 م
سباستيان كورتس
سباستيان كورتس
ا ش ا
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قال المستشار النمساوي «سباستيان كورتس» إن حكومته ترغب في إنتاج لقاحي كورونا الروسي والصيني في النمسا.

وأضاف، في تصريحات اليوم الأحد، أنه بعد الموافقة على اللقاحين ستسعى الحكومة النمساوية إلى إتاحة طاقات إنتاجية للشركات لإنتاج اللقاحين الروسي والصيني، مشيرا إلى أن الإنتاج سيكون مطابقا في المواصفات للشركات المصنعة في البلدان الأخرى.

من ناحية أخرى، كشفت أبحاث علمية حديثة عن أن لقاح "أسترازينكا" البريطاني الجديد يوفر حماية محدودة ضد عدوى فيروس كورونا المتحور "سلالة جنوب إفريقيا".

وذكرت دراسة مشتركة لجامعتي "أكسفورد" البريطانية و"ويتوترسراند" في جنوب إفريقيا- نقلتها وسائل الإعلام النمساوية اليوم- أن احتمال انخفاض حماية التطعيم ضد الطفرة كبير، مشيرة إلى أن العينة التى شاركت في الدراسة بلغت 2026 شخصًا.

يشار إلى أن طفرة فيروس جنوب إفريقيا تعتبر أكثر عدوى من الفيروس الأصلي، وتتقارب في خطورتها مع طفرتي بريطانيا والبرازيل، وقد انتشرت الثلاثة بالفعل في العديد من البلدان حول العالم.

يذكر أن أول دفعة، والمكونة من 36 ألف جرعة من لقاح كورونا من شركة "أسترازينيكا"- وصلت بالفعل إلى النمسا أمس السبت، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للجرعات إلى 700 ألف جرعة بنهاية شهر مارس المقبل.

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