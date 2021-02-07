رفع 30 مخالفة في حملة نظافة بقرية بنى أحمد الغربية في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة نظافة لرفع المخلفات والقمامة والأتربة بقرية بني أحمد الغربية، قامت خلالها برفع 30 طن مخلفات وقمامة، وذلك لخلق بيئة صحية جيدة للمواطنين في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.قال هشام الضوي رئيس قرية بني أحمد الغربية، إن الوحدة المحلية واصلت حملات النظافة بالقرية، حيث تم رفع القمامة والمخلفات فى جميع نقاط التجمع بداخل الدائرة اليوم من شارع الفخورة وطاحونة القمص وايضا النفسيه وطريق المرور واستمرار ارسال قلاب لرفع مخلفات قرية دير عطية لرفع منظومة النظافة بالقرية، حيث قال إنه تم رفع مايقرب من ٣٠ طنا من القمامة والمخلفات فى جميع نقاط التجمع بداخل القرية.ومن ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار حملات النظافة بالأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة ومداخل وشوارع القري وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والتراكمات والأتربة لخلق بيئة صحية جيدة للمواطنين وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.