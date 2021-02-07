الصين: سنوفر 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا للدول النامية

أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة أن بلاده قررت تقديم 10 ملايين جرعة من اللقاحات الصينية كمساهمة في إطار مبادرة كوفاكس، في خطوة نحو دعم التوزيع العادل للقاحات في العالم، وترجمة لدعم جهود المجتمع الدولي للحفاظ على صحة البشرية على أرض الواقع.وشدد السفير الصيني في مؤتمر صحفي عقده عبر البث المباشر علي موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) - على اهتمام بكين بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأنها قررت مساعدة أكثر من 50 دولة نامية للحصول على اللقاحات الصينية، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة كوفاكس.وأشار إلى اهتمام مدير منظمة الصحة العالمية بتوفير اللقاحات للدول النامية، موضحا أن الشركات الصينية تتعاون مع الشركات الدولية الأخرى في تطوير وإنتاج اللقاحات وقد قامت شركة الصينية المنتجة للقاح "سينوفارم" وكذلك الشركة الأخرى المنتجة للقاح "سينوفاك" بتصدير اللقاحين إلى (الإمارات والمغرب وتونس وشيلي والبرازيل) بعد مشاركتهم في التجارب السريرية للقاحات.وقال إن "الصين تؤكد التزامها بتصدير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الدول بعد إصدار تراخيص الاستخدام الطارئ للقاحات في هذه الدول".. منوها بأن اللقاح الصيني حصل على إشادة حول فعالية وآمان استخدامه في الدول التي شاركت في التجارب السريرية.كما شدد على ضرورة توفير اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا، وأن يكون منفعة عامة عالمية وعدم احتكارها لعدد قليل من الدول، وأن الصين سوف تواصل تقديم اللقاحات في حدود قدرتها في إطار المساعي نحو بناء مجتمع الصحة المشتركة للبشرية.. مطالبا دول العالم باتخاذ خطوات سريعة وملموسة من أجل توفير اللقاحات وضمان وصولها إلى الدول النامية بتكلفة معقولة.وأضاف أن الحكومة الصينية شددت على التزام الشركات المنتجة للقاحات بالقواعد العلمية لضمان سلامة وفعالية هذه اللقاحات في المقام الأول وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في تطوير وإنتاج اللقاحات.