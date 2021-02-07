وكيل «تعليم الفيوم» يستقبل موهبة فنية من طالبات الشهادة الإعدادية

استقبل اليوم الأحد، الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمكتبه بديوان المديرية، الطالبة منه الله مصطفي عبدالحميد، الصف الثالث الإعدادي، مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي إدارة سنورس التعليمية وذلك لموهبتها الفنية المتميزة في مجال الرسم.أشاد وكيل الوزارة بمستوى الطالبة منه الله في مجال الرسم وقدم رسالة شكر للمشرف على الطالبة ياسمين مصطفى السيد، معلم تربية فنية بمدرسة عثمان بن عفان بسنورس.وخلال لقائه بالطالبة أكد على دعمه الكامل للموهوبين في جميع المجالات، مشيرًا إلى دور المعلمين الأكفاء في تنمية مواهب طلابهم، وكذلك الاهتمام برعاية الموهوبين على مستوى المحافظة وتقديم كافة وسائل الدعم الكامل لجميع الطلاب على مستوى محافظة الفيوم.