رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم الفيوم» يستقبل موهبة فنية من طالبات الشهادة الإعدادية

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:58 م
الدكتور أكرم حسن
الدكتور أكرم حسن
الفيوم - زينب علاء
طباعة
استقبل اليوم الأحد، الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمكتبه بديوان المديرية، الطالبة منه الله مصطفي عبدالحميد، الصف الثالث الإعدادي، مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي إدارة سنورس التعليمية وذلك لموهبتها الفنية المتميزة في مجال الرسم.

أشاد وكيل الوزارة بمستوى الطالبة منه الله في مجال الرسم وقدم رسالة شكر للمشرف على الطالبة ياسمين مصطفى السيد، معلم تربية فنية بمدرسة عثمان بن عفان بسنورس.

وخلال لقائه بالطالبة أكد على دعمه الكامل للموهوبين في جميع المجالات، مشيرًا إلى دور المعلمين الأكفاء في تنمية مواهب طلابهم، وكذلك الاهتمام برعاية الموهوبين على مستوى المحافظة وتقديم كافة وسائل الدعم الكامل لجميع الطلاب على مستوى محافظة الفيوم.
وكيل «تعليم الفيوم» يستقبل موهبة فنية من طالبات الشهادة الإعدادية
وكيل «تعليم الفيوم» يستقبل موهبة فنية من طالبات الشهادة الإعدادية
وكيل «تعليم الفيوم» يستقبل موهبة فنية من طالبات الشهادة الإعدادية
وكيل «تعليم الفيوم» يستقبل موهبة فنية من طالبات الشهادة الإعدادية

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات على المخالفين بالمقرات

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

الصور

image description

67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

image description

قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

نائب محافظة أسيوط يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى بيطري بالصعيد

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
المزيد

الثقافة

«يا ناس أنا مسلم ومصري».. حكاية لينين الرملي مع اسمه

فاطمة طلال: «خبايا الماضي تسلط الضوء على قضايا المرأة»

«أثر الحضارة المصرية على اليونانية» فى محاضرة بالأعلى للثقافة

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية