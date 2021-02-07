السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، إلى منطقة عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة، لبحث أعمال التطوير.جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء، منهم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة، والدكتور طارق شوقى، والسيد القصير، ووزيرة التخطيط، ووزير الكهرباء، وآخرين.وتفقّد الرئيس عبدالفتاح السيسى منطقة عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير مع وزراء الحكومة.