«البيئة»: استجابة سريعة لتضرر نواب من مصنع أعلاف بالإسكندرية

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالاستجابة الفورية للطلب المقدم من عضوي البرلمان رزق راغب وأحمد خليل، خلال عرضها بيان الوزارة بالجلسة العامة للمجلس، والمتضمن بحث شكوى التضرر من صدور روائح وانبعاثات كريهة من أحد مصانع الأعلاف بغرب الإسكندرية.وتابعت وزيرة البيئة، وفق بيان، أنه على الفور تم تشكيل لجنة مشتركة من الفرع الإقليمي للوزارة بالإسكندرية ومسؤولى هيئة التنميةالصناعية للتفتيش على المنشأة محل الشكوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة المشكلة، على أن يتم المتابعة المستمرة حتى يتم التأكد من إزالة أسباب الشكوى.