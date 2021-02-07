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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كيف سيتغير إنتاج السلع الغذائية بمصر خلال السنوات المقبلة؟ (إنفوجرافيك)

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:54 م
السلع الغذائية
السلع الغذائية
دعاء أبو العزم
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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار «إنفوجرافيك» حول مدى تأثر السلع الغذائية الأساسية بالسياسات الزراعية وسياسات ترشيد المياه وتكنولوجيا تقليل الهدر المائي التي تتبعها الحكومة، وفي هذا الإطار تتوقع «فيتش» استمرار نمو قطاع منتجات الألبان حتى 2025، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية للقطاع، مما سيساعد في خفض الواردات واحتفاظ مصر بمكانتها كمُصدر مهم في المنطقة.

كما تتوقع المنظمة زيادة معدلات إنتاج اللحوم بفضل زيادة الطلب؛ حيث بلغ متوسط نمو إنتاج لحوم الدواجن بنحو 4.3% ولحوم الأبقار 3.4% بين عامي 2021 و2025.

وتتوقع أيضًا استمرار نمو إنتاج مصر من السكر من خلال زيادة المساحة المزروعة ببنجر السكر، بمتوسط نمو 1.2% خلال الفترة (2020 2021 - 2024 2025) في إطار جهود الدولة نحو الحد من الاستيراد.

على الجانب الآخر سيتأثر إنتاج الحبوب بالخطط المصرية الخاصة بترشيد استهلاك المياه وتوجيه المواطنين لتبني حميات غذائية تبتعد عن الاستهلاك الكبير للقمح والتوجه نحو محاصيل تستهلك موارد مائية أقل؛ حيث سيصل متوسط نمو إنتاج الذرة إلى 2.2% بين عامي 2020 2021 و2024 2025، ومتوسط نمو إنتاج الأرز بين عامي 2019 2020 و2023 2024 إلى 2.1%، بينما سيصل متوسط إنتاج القمح نحو 0.9% خلال الفترة بين (2020 2021 - 2024 2025).

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