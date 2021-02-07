مؤتمر تثقيفي لاجتماع الأسرة بكنيسة القديس أنطونيوس الكبير

تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة وتوابعها، ومسؤول دار القديس جيروم، أُقيم المؤتمر التثقيفيّ الكتابيّ لاجتماع الأسرة بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير- الفجالة بالقاهرة وذلك بفيلا الرحمة التابعة لإيبارشية الجيزة الأفق والمسؤول عنها الأب مرقص صالح.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه قام في اليوم الأول الإكليريكيّ مينا نصير بعمل لقاء عن "استحالة تحريف الكتاب المقدس"، ثم تلاهُ الإكليريكيّ ميشيل ألفي بلقاء عن "سفر هوشع"، وذلك في حضور صاحب النيافة الأنبا توماس.أضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه في اليوم الثاني قام نيافته الاحتفال بالقداس الإلهي صباحًا مع الأسر، ثم قام بلقاء عن "إنجيل القديس لوقا"، واستكمل الاجتماع فقرات المؤتمر من ترانيم ومشاركات وخبرات.