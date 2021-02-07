وكيل «تعليم مطروح» يستعرض العقبات التي تواجه المنظومة ودور «تحيا مصر» في تذليلها

عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، اجتماعا مع شادي سالم رئيس جهاز المشروعات بصندوق تحيا مصر وعبدالسلام طويلة نائب رئيس مركز ومدينة العلمين.جاء ذلك الاجتماع تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في إطار التنسيق المشترك بين تعليم مطروح وصندوق تحيا مصر لتحديد الاحتياجات التعليمية الملحة بمدينة العلمين وضواحيها ومنطقة سيدي عبدالرحمن.وتم مناقشة السبل الخاصة بمواجهة الكثافة الطلابية المرتفعة في المدارس بالإضافة إلى استعراض العقبات التي تواجه المنظومة التربوية ودور الصندوق في تذليل تلك العقبات.