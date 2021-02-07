ارتفاع إصابات كورونا في كندا لـ 805794

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 805 آلاف و794 حالة اليوم الأحد بتوقيت تورونتو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 20 ألفا و700 شخص.وبحسب البيانات، تعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 729 ألفا و371 شخصا حتى الآن.وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 54 أسبوعا.