الكنيسة الأرثوذكسية تُطلق الحلقة الأحدث من «أقوال البابا» على «فيس بوك»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة «أقوال البابا تواضروس الثاني».وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على «فيس بوك» عن الكتاب المقدس.وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية:«الإنسان بدون كلمة الله تائه، يقول لنا المسيح" في (إنجيل يوحنا 6: 63) اَلرُّوحُ هُوَ الَّذِي يُحْيِي. أَمَّا الْجَسَدُ فَلاَ يُفِيدُ شَيْئًا. اَلْكَلاَمُ الَّذِي أُكَلِّمُكُمْ بِهِ هُوَ رُوحٌ وَحَيَاةٌ».وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.