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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يسلمان وثائق تأمين حوادث شخصية للعمالة الغير منتظمة ببورسعيد

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يسلمان وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:48 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
بورسعيد:شيماء رشاد
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سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وثائق تأمين حوادث شخصية لـ٣٥٩٢ عامل من فئة العمالة غير المنتظمة.

وأعرب وزير القوى العاملة عن بالغ سعادته لتواجده مع عمال مصر، قائلا إن العمال هم قلب مصر النابض الذى يعمل على رفع شؤون مصر بكل المجالات، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير بالعمالة غير المنتظمة خلال هذه الفترة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال: «نقدم وثيقة التأمين للعمالة غير المنتظمة لتأمين حياتهم، تحسبا لأى ظروف لا قدر الله ولتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وهناك تواصل بين مديرية القوى العاملة ببورسعيد والعمالة غير المنتظمة للحفاظ على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم»، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لجهود وزارة القوى العاملة على أرض بورسعيد.

وأكد الوزير على أهمية وجود قاعدة بيانات متكاملة للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد بما يساهم فى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لهذه الفئة.
وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يسلمان وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة
وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يسلمان وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة
وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يسلمان وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة
وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يسلمان وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة
وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يسلمان وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة
وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يسلمان وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة

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