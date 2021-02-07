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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الكويتية تُنشئ مركز تطعيم بلقاح «كورونا» للعسكريين وذويهم

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:47 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قامت وزارة الدفاع الكويتية ممثلة بهيئة الخدمات الطبية بإنشاء مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مستشفى (جابر الأحمد للقوات المسلحة) بالتعاون مع هندسة المنشآت العسكرية وسلاح الإشارة وقطاع التخطيط ونظم وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي اليوم الأحد إن إنشاء المركز يأتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الطبية في مواجهة إنتشار (كورونا) ومن منطلق التعاون المشترك بين (الدفاع) ووزارات ومؤسسات الدولة.

وأضاف ان إنشاء المركز جاء بتوجيهات مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومتابعة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ودعم مباشر من رئيس هيئة الخدمات الطبية الدكتور عبدالله مشعل الصباح.

ونقل البيان عن آمر مركز تطعيم لقاح (كوفيد-19) العقيد طبيب رائد التجلي قوله إن فكرة انشاء المركز دعم وإسناد جهود وزارة الصحة لتطعيم منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام.

وأكد العقيد التجلي أنه تم انشاء مركزالتطعيم الطبي وفق الاشتراطات الطبية التي وضعت من قبل وزارة الصحة.

وسيكون التسجيل للعسكريين وذويهم عبر المنصة الإعلامية التابعة لوزارة الصحة عن طريق الرابط https:cutt.lyEkvRXu8.

وستكون أوقات العمل إبتداء من يوم بعد غد الثلاثاء 9 فبراير الحالي من الساعة 3 مساء الى 10 مساء طوال أيام الاسبوع عدا يوم الجمعة.

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