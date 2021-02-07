السعودية تسجل 317 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 370 ألفًا و278 حالات منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 278 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 361 ألفًا و515 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 5 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.402 حالة منذ بداية الجائحة.