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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الإفريقى ينتخب النيجيرى بانكولى أديوى لمنصب مفوض السلم والأمن

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:46 م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
وكالات
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انتخب الاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، النيجيري بانكولي أديوي لمنصب مفوض السلم والأمن، وذلك على هامش أعمال القمة الـ34 لرؤساء حكومات ودول الاتحاد الإفريقي التي تعقد عن بعد.

ويخلف النيجيري "أديوي" عقب هذه الانتخابات الجزائري إسماعيل شرقي، المنتهية ولايته، والذي قضى فترتين متتاليتين على رأس أهم هيئة داخل الاتحاد الإفريقي.

وحول المفوضيات الأخرى تمت إعادة انتخاب المفوض الحالي مرشحة أنجولا جوزيفا ليونيل على منصب مفوض الزراعة والتنمية الاقتصاد الأزرق والبيئة وإعادة انتخاب المفوض الحالي ومرشح زامبيا ألبرت موتشانجا في منصب مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين وإعادة انتخاب المفوض الحالي ومرشحة مصر أماني أبو زيد لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة.

يذكر أن فعاليات القمة العادية الـ34 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي انطلقت، أمس السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث.. روافع لبناء أفريقيا التي نريدها" لبحث عدد من القضايا الأمنية والصحية التي تؤرق القارة السمراء، وذلك عن طريق تقنية الاتصال عن بعد بسبب استمرار انتشار فيروس "كورونا".

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