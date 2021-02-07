تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على طفل بالمرج

أمرت نيابة المرج، اليوم الأحد، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على طفل رضيع حديث الولاده أمام عيادة طبيب بمنطقة المرج، لكشف هوية من قام بإلقاءه.عثر أهالى منطقة المرج على طفل رضيع حديث الولادة أمام عيادة طبيب، ولم يتعرف عليه أحد من سكان المنطقة أو المترددين على العيادة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من طبيب يفيد بعثور أهالى المنطقة على طفل رضيع والحبل السري مربوط أمام العيادة الخاصة به بدائرة القسم، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالى أو المتواجدين بالعيادة.تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.