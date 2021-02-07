«الإنجيل».. محور الحلقة الأحدث من أقوال للحياة

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال للحياة".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الإنجيل.وجاءت الحلقة الأحدث للبابا تواضروس الثاني بابا الاسكنردية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي قال:"أمانة الفرد تكمن في تحمله المسؤولية الواقعة على كتفه والمتمثلة في تسليم الانجيل لبيته".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.