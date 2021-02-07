«الزراعة»: نشاط مكثف للاكتشاف المبكر للصدأ الأصفر في القمح

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواجد الميداني مع المزراعين في الحقول والتعامل الفوري مع المشاكل التي تواجههم.وقال الدكتور أشرف السعيد خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إن باحثي قسم بحوث أمراض القمح خلال شهري يناير وفبراير قاموا بالمرور المكثف على زراعات القمح فى جميع محافظات مصر على الأصناف سخا 95، مصر 3، جيزة 171، سدس 14، جميزة 12، سخا 94، جيزة 168، مصر 1، للاكتشاف المبكر لأي إصابت لمرض الصدأ الأصفر.وأضاف مدير معهدأامراض النبات انه بعد المرور على زراعات القمح: "خلال الفترة السابقة وحتى الأن لم يتم اكتشاف أي إصابات بمرض الصدأ الأصفر وحالة القمح جيدة جدًا، موضحا أن الحملات تمت بالتنسيق والتعاون مع مفتشي الإرشاد والمكافحة في مديريات الزراعة في محافظات وتكامل بين كافة قطاعات وزارة الزراعة لمجابهة مرض الصدأ الأصفر للحصول على أعلى إنتاجية للفدان".