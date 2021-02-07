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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد مركز شباب شبرا

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:38 م
الدكتور حسام الدين
الدكتور حسام الدين فوزي
مصطفى عبدالله
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واصل الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، من إجراءات جولاته لمتابعة أحياء المنطقة الشمالية، فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وقام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى شبرا بالمرور بنطاق الحي، وتفقد مركز شباب شبرا، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والأنشطة المقدمة داخل المركز.

وأكد الدكتور حسام الدين فوزي خلال جولته، أهمية الأنشطة الرياضية للحفاظ على صحة الإنسان والوقاية من الأمراض، كما أكد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

جائت زيارة الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال بمتابعة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية ضد فيرس كرونا بالمراكز الشبابية.

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