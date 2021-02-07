اليوم.. «تشريعية النواب» تبدأ مناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عقب إحالته من رئيس المجلس للجنة خلال الجلسة العامة اليوم.وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع القانون الخاص باللائحة الداخلية للغرفة الثانية للبرلمان مادة مادة، تمهيدا لإعداد تقرير سيعرض على المجلس فى الجلسات البرلمانية القادمة.