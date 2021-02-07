مقتل 3 مرتزقة في مدينة رأس العين بالحسكة

لقى ثلاثة إرهابيين من مرتزقة الاحتلال التركي مقتلهم، جراء تواصل الاقتتال الذي اندلع فيما بينهم منذ مساء أمس في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مصادر محلية، بأن الاقتتال بين مرتزقة الاحتلال التركي تواصل فجر اليوم بين إرهابيي ما يسمى فرقة الحمزات على خلفية النزاع على المسروقات ومناطق السيطرة ما تسبب بمقتل ثلاثة إرهابيين.وأشارت المصادر إلى أن حالة من التوتر والخوف تعم المدينة إضافة إلى حالة من الذعر بين الأهالي.وتشهد مناطق سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين حالات من الفوضى والاقتتال بين المرتزقة بسبب خلافات تنشب فيما بينهم لتقاسم المسروقات من المواسم الزراعية ومنازل الأهالي وممتلكاتهم.يذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت مساء أمس في مدينة رأس العين المحتلة بين إرهابيي تنظيم ما يسمى الموالي وإرهابيي فرقة الحمزات للأسباب المذكورة ذاتها.