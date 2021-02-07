مسؤول أمريكي: وزير الداخلية التركي سينقلب على أردوغان

توقع مدير الأمن القومي والسياسة الدولية في مركز التقدم الأمريكي، ماكس هوفمان، أن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، سيقوم بانقلاب تركي على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وقال هوفمان، إن صويلو سيكون وريث أردوغان في السلطة، بصفته أقوى رجال الدولة التركية حاليًا، وذلك بعد الإطاحة بمنافسه وزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق، صهر الرئيس.وفي تقرير بعنوان «عيون صويلو على مقعد الرئيس»، نشرت صحيفة «أكتيف خبر» التركية، تصريحات الخبير الأمريكي هوفمان التي أشار خلالها إلى أن صويلو يحيك المكائد ضد أردوغان، ويحاول وضعه في مواقف صعبة حتى يتمكن من الانقلاب عليه، وهو ما فشل فيه البيرق، ولكن صويلو لديه المساعدة والدعم.وأوضح هوفمان أنه بينما تمر حكومة حزب العدالة والتنمية بأوقات عصيبة، حاول صويلو أن يورط أردوغان في أزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، عندما حمل واشنطن مسؤولية تدبير انقلاب عن 15 يوليو 2016، وهو ما تسبب في توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.