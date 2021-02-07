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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: المملكة استقبلت 600 ألف معتمر خلال جائحة كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:39 م
العمرة
العمرة
نيفين أشرف
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قال وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إن المملكة استضافت ما يقرب من ٦٠٠ ألف معتمر، تواجدوا بداخلها عند إغلاق المطارات عالميًا وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن المملكة حرصت على تأمين كل سبل الراحة لهم حتى عودتهم لبلادهم.

وصرح "بنتن"، في حديثه اليوم الأحد، ضمن فعاليات ندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا، بأن المملكة عملت على تنفيذ خطة استثنائية دقيقة لإقامة مناسك حج عام ١٤٤١هـ، أعدتها وزارة الحج والعمرة بتنسيق وتكامل مع كل الجهات المعنية، مضيفًا: "تميزت هذه الخطة بالدقة والاحترافية في التنفيذ، ليصبح موسم حج العام الماضي محطًّا للأنظار حول العالم أجمع".

وأوضح وزير الحج والعمرة، أن العالم أجمع أشاد بما تقوم به المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وما تم من توسعات تاريخية في الحرمين الشريفين لتوفير سبل الراحة لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام.

وأشار الوزير السعودي، إلى أن الوزارة طورت تطبيق "اعتمرنا" الذي تم من خلاله إدارة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية وتطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية ومتابعة حجز كل المواطنين والمقيمين تصاريح أداء العمرة والصلاة والزيارة، كما طورت الوزارة المحرك السعودي للحجز المركزي، والذي يوفر قاعدة بيانات مركزية لمخزون الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويضمن تقديمها بجودة عالية وفق المعايير العالمية، بما يحقق الشفافية والتنافسية المنضبطة تحت رقابة الجهات المعنية.

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