البورصة العراقية تغلق على ارتفاع بـ3.05%

أغلق مؤشر البورصة العراقية، اليوم، مرتفعًا بنسبة 3.05%، مسجلا ارتفاع أسهم 26 شركة، وانخفاض أسهم 4 أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2٫045٫399٫611 سهما، بقيمة 1٫488٫626٫164 دينار عراقي، تحصلت من إبرام 744 صفقة، شملت 35 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.