البورصة العراقية تغلق على ارتفاع بـ3.05%
الأحد 07/فبراير/2021 - 02:41 م
وكالاتطباعة
أغلق مؤشر البورصة العراقية، اليوم، مرتفعًا بنسبة 3.05%، مسجلا ارتفاع أسهم 26 شركة، وانخفاض أسهم 4 أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2٫045٫399٫611 سهما، بقيمة 1٫488٫626٫164 دينار عراقي، تحصلت من إبرام 744 صفقة، شملت 35 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2٫045٫399٫611 سهما، بقيمة 1٫488٫626٫164 دينار عراقي، تحصلت من إبرام 744 صفقة، شملت 35 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.