رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حيثيات الحكم على المتهمين بقضية المغارة بسوهاج

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:31 م
محكمة
محكمة
طباعة
قالت محكمة النقض اليوم الأحد، في حيثيات حكمها على 14 متهما في أحداث العنف المعروف إعلاميا بأحداث عنف المغارة في سوهاج بأحكام تراوحت ما بين المشدد 5 سنوات إلى السجن 10 سنوات إن ما أثاره الطاعنون من أن جماعة الإخوان كانت مشهرة كجمعية بوزارة الشئون الاجتماعية - بفرض صحته - لا يجعل فعلتها بمنأى عن التأثيم ما دام الغرض منها الدعوة إلى عمل من الأعمال المحظورة كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن النعي عليه في هذا المنحى يكون غير قویم.

وأوضحت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن التحريات السرية التي أجراها ضابط بقطاع الأمن الوطني بسوهاج دلت على أن الطاعنين وهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بمحافظة سوهاج قد أعدوا خطة تنطوي على توجيه ضربات سريعة ومؤلمة لمؤسسات الدولة وحشد المسيرات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والقيام بأعمال تخريبية بقصد إنهاك وإرباك الشرطة والتحريض عليها.

وأكدت الحيثيات أن المتهم الأول قد ارتكب وآخرين واقعة وضع عبوة ناسفة داخل محطة سكك حديد المراغة فاستصدر إذنا من النيابة العامة لضبطهم وتفتيشهم فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا بضبط جريمة مستقبلية أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم وليس عن جريمة مستقبلية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحي ما ينعاه الطاعنين في هذا الشأن على غير أساس.

وأشارت الحيثيات إلى أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال في الدعوى الراهنة ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مامور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع، وأن الحكم أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وتقرير إدارة الحماية المدنية.

واختتمت المحكمة حيثياتها أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاء على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير الحماية المدنية فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال الضباط القائمين بالضبط التي اطمأنت اليها المحكمة من أن الطاعنين أقروا لهم بارتكاب الوقائع المسندة إليهم وإنما الآن هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

الصور

image description

67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

image description

قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

نائب محافظة أسيوط يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى بيطري بالصعيد

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

3 قتلى و150 مفقودًا إثر فيضان نهر فى الهند

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
المزيد

الثقافة

النخبة تصدر «السقوط والارتقاء» للكاتب الأمريكي بن لوري

«التفسير الإبداعي للأحلام».. إصدار جديد عن المركز القومي للترجمة

جمعية مصر الجديدة تواصل فعاليتها الفنية والثقافية

«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر