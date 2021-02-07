«التعاون الإسلامى»: قرار «الجنائية» بشأن فلسطين انتصار للشرعية الدولية
الأحد 07/فبراير/2021 - 02:42 م
وكالاتطباعة
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بإعلان الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية انطباق اختصاصها الإقليمي على الوضع في أرض دولة فلسطين، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لتشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان صحفي، اليوم الأحد، هذا الإعلان انتصارًا للشرعية الدولية.
واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان صحفي، اليوم الأحد، هذا الإعلان انتصارًا للشرعية الدولية.