ندب المستشارة شيماء نجم بهيئة المفوضين في المحكمة الدستورية

وافق المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على ندب المستشارة شيماء نجم، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، للعمل بهيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.جدير بالذكر أن المستشارة شيماء نجم حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، القسم الإنحليزى، عام 2003، بتقدير «جيد جدا مع مرتبة الشرف»، حيث عينت بالنيابة الإدارية عام 2006، كما تدرجت فى سيرتها المهنية، وعملت لنيابات الفيوم، القسم الثانى أكتوبر بالجيزة، والقسم الخامس، ثم من عام 2018 وحتى تاريخ الندب، عملت لمكتب فنى رئيس الهيئة بالتحقيقات.